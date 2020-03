Rozgoryczona Cardi B roni łzy nad miską płatków i żali się na swój los: "Powinnam teraz siedzieć w restauracji i JEŚĆ SUSHI"

Pandemia koronawirusa spędza sen z powiek wielu obywatelom na całym świecie. Do tej pory ponad 30 tysięcy osób zmarło w wyniku COVID-19, a sytuacja w wielu krajach wciąż jest bardzo dynamiczna. W mijających dniach szczególnie niebezpiecznie zrobiło się w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba zakażonych rośnie w prawdziwie zawrotnym tempie.





Do tej pory w USA odnotowano ponad 120 tysięcy przypadków koronawirusa, a niemal 2,5 tysiąca osób zmarło. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stanie i mieście Nowy Jork, gdzie chorych jest tak wielu, że szpitale nie nadążają w przyjmowaniu kolejnych pacjentów. Z tego powodu nastroje wśród obywateli pozostają, delikatnie mówiąc, dość podłe.





Nie inaczej jest wśród czołowych gwiazd show biznesu, co doskonale obrazuje przypadek Cardi B. Raperka od kilku dni dzieli się z fanami swoim życiem w obliczu kwarantanny i nie ukrywa, że jest jej trudno przyzwyczaić się do zaleceń władz. Sytuacja stała się na tyle poważna, że Cardi nie może nawet "założyć drogich ubrań i wyjść z domu", co obwieściła niedawno obserwującym.





Tym razem raperka kolejny raz zafundowała fanom godziwą rozrywkę na miarę trudnych czasów. Podczas ostatniej transmisji na żywo na Instagramie Cardi pokazała wszystkim, jak rozpacza nad swoim losem nad miską płatków. Raperka powoli pochłaniała kolejne łyżki śniadaniowej mieszanki i wyznała fanom, że inaczej widziała swój los.





Nie powinnam jeść teraz płatków. Powinnam być teraz w restauracji i jeść sushi. Czemu musimy przez to przechodzić? Nie rozumiem tego - żaliła się raperka.





Na szczęście nie wszyscy są w równie trudnej sytuacji i traktują kwarantannę jak chwilę wytchnienia od "światowego" życia. Myślicie, że Cardi powinna się zainspirować?





