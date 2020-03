Stęskniona za mężem Marina Łuczenko żali się: "NIE WIDZIMY SIĘ JUŻ OD 5 TYGODNI"

Niestety, z wielu względów nie możemy być, w tak trudnym momencie, razem, co bardzo źle wpływa na mój stan emocjonalny. Nie piszę tego, żeby się nad sobą użalać. Nie mogę sobie wyobrazić, przez jaki koszmar muszą przechodzić osoby bezpośrednio dotknięte pandemią. Osoby, które codziennie narażają swoje życie, by pomagać chorym, potrzebującym, czy po prostu idą do pracy po to, byśmy mogli jakoś funkcjonować. Co muszą czuć ich bliscy? - ubolewa celebrytka i apeluje:

Kochani, proszę Was z całego serca - zostańcie w domach! Jeżeli potrzebujecie zaczerpnąć powietrza - wybierajcie balkon, okno bądź własne ogrody. Nie spacerujcie na dworze. Jeżeli Was nie przeraża to, co się dzieje na świecie, to pomyślcie o innych, którzy się boją... Którzy za nas walczą i ryzykują w szpitalach i innych miejscach pracy, zapewniając nam przetrwanie. Możecie wytrzymać bez spacerów, biegów po to by ich trud i ryzyko nie poszły na marne. By i oni szybko mogli odetchnąć i wrócić do domów do rodzin. P.S. Płaczę, jak oglądam ten filmik. Ta piosenka odzwierciedla to, co teraz czuję - skwitowała podłamana Marina.