Marina śpiewała z PLAYBACKU w "The Voice Kids"?! Fani podejrzliwi: "Widać, że ŹLE RUSZA USTAMI"

Ala23 20 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Jak na moje ucho, a jestem trenerką wokalną, to playback. Wstyd, zwłaszcza że to występ w programie, gdzie właśnie wszyscy młodzi wykonawcy pokazują swoje umiejętności na żywo i profesjonalni, zawodowi piosenkarze typu Marina, czy Edyta powinni dawać przykład. No i jaka to choreografia, napewno nie taka, która uniemozliwia śpiewanie na żywo. Ciężką choreografie to ma Beyonce, Lopez czy Lady Gaga, a wszystkie te panie dają 2 godzinne występy na żywo. Więc niech mi nikt nie mówi, że taka młodziutka piosenkarka jak Marina nie była w stanie zaśpiewać i zatańczyć jednocześnie przez kilka minut zaledwie. Niech się uczy od Justyny Steczkowskiej, która też ma zawsze świetny performance na żywo.