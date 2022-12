Marina przeżywa grę Wojciecha Szczęsnego na mundialu: "Jak zobaczyłam obronę Wojtka, te łzy leciały"

Marina Łuczenko rozprawia o mundialu w nowym wywiadzie. Nie szczędziła Wojciechowi Szczęsnemu komplementów

Rozmowa Mariny z dziennikarzem serwisu odbyła się tuż przed meczem Polska - Argentyna. W wywiadzie celebrytka podzieliła się więc swoimi przewidywaniami co do wyniku spotkania, nie ukrywając przy tym, że mocno wierzy w zwycięstwo Biało-czerwonych. Zapowiedziała także, że po awansie Polaków do kolejnego etapu planuje osobiście udać się do Kataru na kolejny mecz. W nowym wywiadzie Łuczenko otwarcie stwierdziła, iż jej zdaniem reprezentujący Polskę piłkarze są obecnie w świetnej formie. Nie szczędziła przy tym komplementów swojemu mężowi.