Marina skromnie o swojej muzyce: "To jest tak Z*JEBISTE"

Przez lata obecności w show biznesie do Mariny Łuczenko-Szczęsnej przylgnęła krzywdząca łatka "utrzymanki", która tylko "leży i pachnie", szastając przy okazji ciężko zarobionymi pieniędzmi Wojciecha Szczęsnego . Nic bardziej mylnego. Nie dość, że przedsiębiorcza piosenkarka potrafi sama zarobić gigantyczne pieniądze na Instagramie ( w półtora roku zgarnęła milion złotych ), to jeszcze z własnej kieszeni sfinansowała autorskie projekty muzyczne.

Idealną okazją do kolejnego przesłuchania krążka i pośpiewania własnych kawałków (oraz zarejestrowanie tego przy pomocy telefonu) była nocna przejażdżka samochodem. We wtorek na profilu Mariny pojawiła się cała relacja, kiedy wokalistka ekscytuje się własną twórczością, z ogromnym entuzjazmem puszczając kolejne numery.

Cześć kochani. Po długiej przerwie włączyłam sobie "Warstwy" i nie mogę uwierzyć. To jest tak zajebisty album, ja wiem, że brzmi to turbo nieskromnie. To jest takie dobre - stwierdziła.