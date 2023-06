Mariola Bojarska-Ferenc publikuje zdjęcia z marszu i odpowiada na KĄŚLIWE komentarze internautów: "DNO"

Wera 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Polska to Warszawa, ze dwa duże miasta i cała reszta. Jeżdżę po tzw " prowincji" i nie mam najmniejszych wątpliwości, że władza w Polsce się szybko nie zmieni. To jest rząd idealnie dopasowany do poziomu i potrzeb lwiej części społeczeństwa. Można organizować marsze i protesty choćby co tydzień. To niczego nie zmieni.