Marmurowe schody, złote krany i boho dodatki! Tutaj Natalia Siwiec odpoczywa od urlopu

Od stycznia Natalia Siwiec z krótkimi przerwanie przebywała w Tulum i nic nie wskazywało na to, by miała wracać do ojczyzny. Stała rezydentka meksykańskiego kurortu, wyznała nawet, że powrót do domu w Warszawie ani się śni także jej trzyletniej córce. Ostatecznie celebrytka razem z ukochanym zdecydowała się zainwestować w nieruchomość w ukochanym meksykańskim kurorcie