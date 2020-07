Marta Linkiewicz z ogoloną głową łapie promienie słoneczne. Internauci: "I tak powstało GLOBALNE OCIEPLENIE"

Wielu osobom wydawało się, że dziewczyna nie ma do zaoferowania nic poza "rozrywkowym" trybem życia , ale Marta od jakiegoś czasu stara się udowodnić, że to nieprawda. Linkiewicz wzięła się za siebie, poddała rygorystycznym treningom i diecie i zaczęła brać udział w Fame MMA . Pomimo tego, że celebrytka jest zadowolona ze swojej metamorfozy, nie boi się też wspominać o ciemniejszej jej stronie.

Wzruszona Marta Linkiewicz opowiada o swojej przemianie

Linki wprowadziła do swojego życia wiele zmian, ale jej pociąg do wywoływania kontrowersji pozostał bez zmian. I tak możemy podziwiać ją wskakującą nago do basenu, ostro komentującą szczegóły swojego życia czy decydującą się na drastyczne zmiany w swoim wyglądzie. Niedawno bowiem Marta postanowiła obciąć włosy niemal na "zero", farbując krótkiego jeżyka na platynowy blond.