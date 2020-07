Wolna jak ptak Marta Linkiewicz w stroju Ewy relaksuje się z "psiapsi" nad basenem (FOTO)

Kit 1 godz. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Szkoda ze nowa miłość Krolikowskiego ma więcej komentarzy i budzi większe zainteresowanie niż piesely z Radys których życie nigdy nie oszczędzało. To od nas zależy jaki świat kreujemy i jakie wydarzenia nagłaśniany. Jeśli czytasz ten komentarz to wróć do artykułu o psach z Radys. Nie masz zamiaru adoptować, to nic. Napisz kilka słów od siebie. Podbij artykuł przyczyn się do tego ze dzieki Tobie ktoś się zdecyduje ocalić jedna sponiewierana przez człowieka istotę. Pozdrawiam