Marta Wierzbicka prezentuje szczupłą sylwetkę, relaksując się nad rzeką (FOTO)

babcia 1 godz. temu

Apro po tego wywiadu z Żalkiem ,jego koledzy zPIS i On tak sie zachowuja jak by za czasow Chrystusa nie bylo Gejow i Lezbijek ,czy trans Sexualistow ,juz kiedys otym rozmawialismy czy chca nasladowac Hitlera i tych ludzi sie pozbyc ,to chore co ci ludzie wygaduja.