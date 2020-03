Chuda Marta Wierzbicka tuli się do drzewa i zapewnia: "Spacer to najlepszy plan na relaks (FOTO)

nin 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

INFORMACJA Z WAWY: byann wyslala pokaźny przelew by oczerniac konkurencje. Jej pracownicy, którzy wszystko za nią robią, wszytko ukartowali. W stolicy ludzie dobrze to wiedzą, przeciek info nastąpił. Żenada, co za pazernosc...byann..dla hajsu posunie sie do wszystkiego.. ,aby kasa zgadzała się.