Dzień Kobiet. Marta Wierzbicka chwali się odchudzoną sylwetką i odpiera krytykę: "Kobieta to nie tylko cycek, du*a i obiad w domu"

Milena 2 godz. temu

Zborowska to niech sie lepiej nie odzywa, bo nigdy nic mądrego nie miala do powiedzenia. Sama sie glodzi, zeby schudnac i sie porozbierac do zdjec. Niech nie udawaja, ze sie dalej przyjaznia. Dwie cpunki teraz udaja fit eko wege i co jeszcze.