Marta z "Top Model" atakuje Amelię: "Jest fałszywa i BARDZO ZAWISTNA". 20-latka odpowiada: "Wypisywałaś do mojego EKSNARZECZONEGO"

Konflikt w "Top Model". Marta Szatańska atakuje Amelię Wnęk: "Jest FAŁSZYWA"

Już nie mam zamiaru siedzieć cicho - napisała Marta. Amelia jest fałszywą i bardzo zawistną osobą. Na każdego gadała i widziała konkurencję. Przyszła Klaudia [Neścior - zwyciężczyni poprzedniej edycji - przyp. red], gadała na nią, tak samo było z Sylwią Butor, Julią Wieniawą, Zuzią z nagiej sesji... dziewczynami z domu. I po prostu miałam już tego dość, bo zaczęło odbijać się to na mnie i choć nie byłam święta, ale nigdy nie byłam zawistna. Dlatego odeszłam od Amelii bez słowa i od tamtej pory zaczęłam mieć kontakt z dziewczynami aż do dziś.

Na odpowiedź Amelii nie trzeba było długo czekać. Tego samego dnia 20-latka zorganizowała na swoim profilu serię pytań i odpowiedzi, w której odniosła się do zaognionego konfliktu z Martą. Co ciekawe, Wnęk zarzuciła Szatańskiej to samo, o co sama została wcześniej oskarżona.