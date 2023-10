"Top Model". Łzy i kontuzje na planie. Amelia skacze wszystkim do gardeł: "Uważaj, co mówisz, bo SKOŃCZY SIĘ ŹLE". Kto ODPADŁ?

Same kłótnie w "Top Model". Uczestnicy się nienawidzą?!

Hi there. It's Paris Hilton. I just want to say "that's hot" to all the contestants of polish "Next Top Model". Youre all serving major looks and Im here for it. Keep slaying the runway and I can't wait to see who wins. (ang. "Cześć. Tu Paris Hilton. Chciałam tylko powiedzieć "That's hot" do uczestników polskiej edycji "Top Model". Wszyscy serwujecie fantastyczne "looki" i bardzo mi się to podoba. Dalej rządźcie na wybiegu. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto wygra").