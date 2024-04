Marta Żmuda Trzebiatowska ma młodszego męża. Tak mówiła o dzielącej ich różnicy wieku: "Przypominam sobie o niej w trzech sytuacjach"

gosc 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

5 lat różnicy a oni z tego robią temat rzeka. Nie ma o czym gadać to gada to tym, jak instagramerki robiące kontent na swoich dzieciach bo nie mają innego pomysłu... Cher spotyka się z kimś tam 40 lat młodszym i to może kogoś dziwić a tak to kogo to obchodzi?