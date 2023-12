Marta Żmuda Trzebiatowska OTWIERA SIĘ na temat relacji z mężem. Rzadko kiedy o nim mówi

Marta Żmuda Trzebiatowska związała się z aktorem. Początkowo nie była do niego przekonana

Gwiazda znana m.in. z serialu "Na dobre i na złe" wykorzystała chwilę wolnego po pracy, by nawiązać do licznych pytań. Podczas sesji Q&A żartobliwie zaznaczyła, że nie zamierza odpowiadać na pytania o numer stanika czy planowanie trzeciego dziecka. Wyjątkowo chętnie nawiązała jednak do swojego męża .

Kiedyś myślałam sobie, że nie chcę być z aktorem, że to rodzi dużo problemów, czy... no właśnie, nie wiem co sobie myślałam, bo dzisiaj myślę zupełnie inaczej. Ja widzę same pozytywy w tym, że mój mąż jest również aktorem. Wiem, że dokładnie rozumie to, co ja czuję przed premierą - wyznała.