Marta Żmuda Trzebiatowska tłumaczy się z wpisu o grze komputerowej: "Myślałam o moich odczuciach w związku z całym rokiem 2020"

Utrudnili dostęp do ginekologów i antykoncepcji. Odebrali dofinansowanie do in vitro. Dzielą społeczeństwo. Niszczą naszą pozycję w Unii Europejskiej. Nie przygotowali nas do epidemii. Chcą odebrać prawo do aborcji, w dalszym planie również w przypadku gwałtu. Nie będziemy milczeć! Dość! Koniec z tym rządem! Przyśpieszonych wyborów!