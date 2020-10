Klaudia El Dursi "boi się o jutro" i... reklamuje płaszcz. Lepsza od reklamy batona?

Itriso 2 godz. temu zgłoś do moderacji 159 13 Odpowiedz

Jeśli mnie pamięć nie myli to jednym z pierwszych pomysłów PiSu gdy doszedł do władzy była likwidacja trybunału konstytucyjnego. Jednak do tego potrzebna była tak zwana większość konstytucyjna, którą PiS nigdy nie miał, gdyż posiadał jedynie (i nadal ma) większość w sejmie. Pamiętam również oburzenie opozycji, która była stanowczo PRZECIWNA likwidacji trybunału konstytucyjnego, która wymagałaby zmiany konstytucji. Natomiast teraz ta sama opozycja krytykuje PiS, bo wykorzystał trybunał, żeby obejść ustawę i zakazać aborcji. Oczywiście że aborcja powinna być na życzenie kobiety, ale PiS wykorzystał bezmyślność opozycji i to nie pierwszy raz.