"Lex TVN". Martyna Wojciechowska broni wolnych mediów i wspomina: "Byłam dziewczyną ZNIKĄD. Dostałam szansę"

Magda 1 godz. temu

Bajka dla gawiedzi. Była najpierw "dziewczyną" na zlotach, a w TVN znalazła się dzięki romansowi z Czarneckim więc po co tak bezczelnie kłamie, że tak samo przyszło i zależało od jej cięzkiej pracy. Czarnecki na odchodne, aby go w mediach nie obsmarowała, stworzył od zera jej wizerunek podróżniczki a sam związał się z Jolcią. Więc takie elaboraty PRowe to niech sobie już oszczędzi.