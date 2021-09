Martyna Wojciechowska neguje pojęcie uniwersalnego kanonu piękna: "Czytam komentarze, że mam wielką d*pę"

bvsia 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ciekawa kobieta. Ja zrobiłam ostatnio eksperyment - na 3 tygodnie odinstalowałam instagrama, nie wchodziłam na fb (tylko komunikator), nie czytałam portali plotkarskich. Jedyni ludzie, których ogladałam, byli na ulicy, w sklepie czy pracy. Ogladałam troche yt, ale raczej nieprzefiltrowana tematyka. Po tym czasie byłam w szoku jak bardzo dziwnie wygladaja wyprasowane twarze na insta czy na teledyskach, bo przyzwyczaiła' sie na nowo do normalnie wygladajacycu ludzi. Zaczełam nawet inaczej na siebie patrzec w lustrze. Brzmi to mało odkrywczo, ale naprawdę nie sadziłam, że dysonans bedzie as tak wielka. A dodam, że nie jestem nastolatka - mam 30 lat i przez ten eksperyment mogłam na chwilę wrócić do mojej "starej" percepcji. Polecam każdemu, na IG i fb nie wracam. Róznica w postrzeganiu swiata porownywalna do stanu "na trzezwo" a do stanu po imprezie.