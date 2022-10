Martyna Wojciechowska o planach na przyszłość 14-letniej Marysi: "Myślę, że będzie rozważała WYJAZD ZA GRANICĘ"

Myślę, że to jest wspaniały, fascynujący okres dla mamy móc to obserwować, jak z dziewczynki tworzy się kobieta – samodzielna, samostanowiąca, niezwykła kobieta. Radzi sobie bardzo dobrze. Czas pełen wyzwań, nowych przyjaciół. Jestem przeszczęśliwa, patrząc na nią, jak eksploruje świat, jak doświadcza i jaka jest uśmiechnięta, kiedy wraca do szkoły. Może nie wszystkie przedmioty lubi, bo to nie jest możliwe, ale zdobywanie wiedzy w ogóle sprawia jej przyjemność i to jest cudowne. To jest najważniejsza rzecz w życiu - powiedziała Martyna.