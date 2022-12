Martyna Wojciechowska pokazała 14-letnią córką. Fani pieją z zachwytu: "Ale wydoroślała! Piękna nastolatka" (FOTO)

Nie ma się więc co dziwić, że od czasu do czasu, jak na dumną mamę przystało, Martyna wspomina także o córce Marysi. Niedawno podróżniczka i jej pociecha wybrały się na wspólny wypad do Berlina, skąd serdecznie pozdrowiły obserwatorów dziennikarki.

To jest Marysia?? Matko, ale wydoroślała!; Marysia to jak Julia Wieniawa wygląda; Patrzę na zdjęcie z niedowierzaniem. Jak czas szybko mija! Dopiero co Marysia była małą dziewczynką, a tu piękna nastolatka się z niej zrobiła. Pozdrawiam serdecznie; To już nie Marysia, to Maria; Ja się pytam gdzie jest ta mała Marysia. Przecież to już piękna, dorosła kobieta - pisali w komentarzach.