Martyna Wojciechowska pokazała swoje zdjęcie w ciąży. Wystosowała apel: "Kobiety NIE MOGĄ UMIERAĆ"

Xxx 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kolezanka po tym jak pekla prezerwatywa poszla po tabletke po stosunku na dyzur I uslyszala od lekarza ze on jej nie przepisze bo to nie zgodne jego sumieniem. Powiedzial jej zeby poszla do szpitala polozniczego ze swistkiem ktory jej dal. Pisalo na nim tabletka poronna.. malo tego wrecz jej wywrzeszczal, ta swoja klauzule sumienia,ze ja I inni pacjenci soedzac na zewnatrz to slyszelismy. To byl Bialystok pare lat temu. Kumpela poszla prywatnie I bez problemu ale tyle ile problemow I wstydu sie najadla szkoda gadac