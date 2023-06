Martyna Wojciechowska dzieli się refleksją po marszu: "Nie chcę, żeby moja córka żyła w strachu i w szalejącej inflacji"

Patka 30 min. temu zgłoś do moderacji 158 8 Odpowiedz

Kurcze ja to mam szczęście jakieś. Też mieszkam w PL i jestem szczęśliwa, już na studiach miałam pracę w kierunku, dobrze płatną, od lat co miesiąc sporą sumkę odkładam. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Straszne bezrobocie, tym bardziej po studiach bez doświadczenia. Mnie nikt praw nie zabrał. Nie muszę wyjeżdżać jak to mój wujek musiał za czasów platformy, bo nie dało rady rodziny utrzymać. Mnie tu dobrze, nigdzie się nie wybieram. Kuzynka w UK zaszła w ciaze. W trakcie któregoś badania stwierdzili, że dziewczynka nie będzie normalnie chodzic. Intensywnie sugerowali abor..ę, bo "straci na jakości życia". Kuzynka nie dała się , urodzila. I wiecie co - córeczka normalnie chodzi. No cóż.. lekarze to też ludzie. Jakże często się mylą... 😁 A i tylko powiedzcie w którym mieście te prawa zabierają to będę omijać szerokim łukiem 😁