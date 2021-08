Martyna Wojciechowska pozuje z córką w górach. "Wszystko wydaje się PROSTSZE" (FOTO)

Wygląda na to, że po ostatnich zawirowaniach w życiu osobistym Martyna Wojciechowska poczuła potrzebą odpoczynku od codziennego zgiełku. Dziennikarka zabrała więc córkę na górską wycieczkę we włoskie Dolomity. Rodzinną wyprawę postanowiła uwiecznić, publikując w sieci wspólne zdjęcie z Marysią.

Nie ma nic wspanialszego niż dzielenie PASJI ze swoim Dzieckiem! W górach wszystko wydaje się prostsze i łatwiejsze… Nawet namówienie nastolatki do zapozowania do zdjęcia z matką! To chyba nasze pierwsze (w całości) w tym roku - zdradziła podróżniczka.