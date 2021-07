Martyna Wojciechowska krytykuje ministra Czarnka, dając upust rozczarowaniu: "Kobiety ogarniają bardziej, co wiem z WŁASNEGO doświadczenia"

Xyz 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Kobiety w Polsce potrafię zajęć się rodziną i robić karierę. Oczywiście jest procent kobiet, które zajmują się dziecmi i domem, nie pracują i jeśli czuje się spełnione to to jest ok. Dziewczęta w Pl najpóźniej pośród krajów europejskich ( nie tylko eu) tracą dziewictwo i Pan Czarnek chce przywrócenie do cnót niewieścich. Jak niejedna 15 latka obecnie myśli już jak pogodzić w przyszłości studia z pracą aby odciążyć rodzinę. Wśród rządzących nie ma tyle empatii i mądrości życiowej co u niektórych nastolatek. I tak było zawsze. Co niektórych piszących program edukacji świnie powinny wywieźć na gnoju za mury miasta.