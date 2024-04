Martyna Wojciechowska przeczytała o sobie, że jest "stara, brzydka" i ma "zoperowany nos". Tak rozprawia się z hejterami (FOTO)

Uwaga 33 min. temu zgłoś do moderacji 45 5 Odpowiedz

Wygląd mnie nie obchodzi, obchodzi mnie co robi i że to jest fajne tylko pozornie. Projekt Młode głowy, temat ważny, wykonanie beznadziejne. Pytania zadawane w tym badaniu dzieciom i to taki nawet 10 lat bardzo nieadekwatne do wieku, kto na to pozwolił? Rodzice zostali wprowadzeni w błąd. Ja też nie chcę aby byle fundacja wchodziła do szkoły państwowej i robiła co chce. To jest po prostu złe.