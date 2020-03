Martyna z "Hotelu Paradise" dziękuje internautom za wsparcie i wyznaje: "Ten program nauczył mnie wiele o sobie samej i o życiu"

Dałyście mi ogromną siłę, wsparcie i motywację. To niewiarygodne, że każda z was przeżyła to samo, co ja. I wiecie co? Zdecydowałam się pracować jako dziennikarka, właśnie po to, żeby opowiadać wspaniałe historie, spotykać takich pięknych ludzi jak Wy i ich inspirować. Dzięki Wam wiem, że to, co robię, ma sens. DZIĘKUJĘ!