Pierwszy STOSUNEK w "Hotelu Paradise"! Martyna i Adam poszli na całość: "Ja pie***lę, co myśmy od***ali!"

krzysiek 10 min. temu

nie oglądam tego bo mi inteligencja nie pozwala ale czytam pudelka dla rozrywki i to co widzę jest nie do opisania.jakaś pusta dziunia i pusty dżigolo walo się na ekranie z jakimiś pustymi tekstami.Gdzie jesteś ewolucjo do chole...????