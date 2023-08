Marudna Kinga Rusin narzeka na Hawaje i rozczarowana ogłasza: "Piłam szampana z PLASTIKOWYCH KIELISZKÓW" (ZDJĘCIA)

Kinga Rusin marudzi na wakacje na Hawajach

Należy tu zaznaczyć, że zdjęcia uśmiechniętej od ucha do ucha Kingi nijak mają się do relacji z "istnej mordęgi", która znalazła się w sekcji opisu. Rusin ze smutkiem donosi, że pięknych Hawajów z pocztówek zwyczajnie już nie ma. Stany Zjednoczone zrobiły swoje.

Narzekanie to polski sport narodowy, więc pozwólcie, że i ja się w nim sprawdzę. Ponarzekam trochę na Honolulu! Tłumy, spaliny, wieżowce jeden na drugim - ależ się tu umęczyliśmy! Z tropikalnym rajem to miejsce naprawdę ma niewiele wspólnego, a słynna Waikiki Beach, jeżeli chodzi o liczbę plażowiczów, może sobie podać rękę z Łebą. Jedyny plus to niezłe knajpy i shopping dla chętnych.