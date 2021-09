Maryla Rodowicz jednak ZŁOŻYŁA APELACJĘ. Chce od Dużyńskiego prawie... 30 TYSIĘCY MIESIĘCZNIE!

gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Nie rozumiem jak artystka, która przez wiele lat była w czołówce polskich gwiazd estradowych może narzekać na brak kasy? To jedna z najdłuższych karier muzycznych, ok teraz z racji wieku trochę przygasła, jednak ciągle zarabia niezłe pieniądze. Czyżby przehulała tę ogromna kasę, nie myślała o przyszłości? Nawet, jeśli on ją zdradził i zostawił dla innej, to jednak czas najwyższy, żeby zaakceptować ten fakt i pogodzić się z rzeczywistością. To żenujące, co ona teraz robi. Trudno uwierzyć, że bieda zagląda jej w oczy.