Maryla Rodowicz o "Osieckiej": "Nie widziałam, żeby Agnieszka tak piła. Może wieczorem, ale w ciągu dnia absolutnie nie"

Maria 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

My mamy takich znajomych, nie mogą mieć własnych dzieci. Z tej zazdrości ze my mamy, opisują nas na wszystkich możliwych portalach. Już byłam alkoholiczką, narkomanką, instacelebrytką(chociaż nie mam konta na Instagramie) jeszcze brakuje ze jesteśmy złodziejami. Chcieliśmy zaznaczyć ze owa pani z panem za kołnierz nie wylewają. Kiedyś zaprosili nas do siebie to wódka lała się strumieniami. My jesteśmy osobami niepijącymi.