Maryla Rodowicz PRZEGRAŁA z byłym mężem! Sąd ODRZUCIŁ jej roszczenia finansowe...

Rozwód Maryli Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego toczy się już od wielu lat. Choć para zdawała się stosunkowo zgrana, to wkrótce okazało się, że były to jedynie pozory. Później ruszyła już medialna machina i gwiazda oskarżała byłego o to, że wyprowadził się do kochanki, a o końcu małżeństwa poinformował ją mailowo. On z kolei podprowadził jej samochód spod klubu tenisowego i żalił się, że tuczyła go ciastkami i masłem.