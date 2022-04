"Mask Singer". Widzowie PODZIELENI po ujawnieniu kolejnej gwiazdy. "Nie typowałem jej POD ŻADNĄ MASKĄ"

metro 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

zanim pomysł na ten przerażający program zakiełkował w czyjejś niezbyt rozgarniętej głowie, wiadomo było, że będzie to kolejna próba wywiercenia dziury w dnie. Nie oglądałem tego czegoś, no bo bez przesady, jednak reklama tego młota na neurony była nadawana nawet na kanałach dokumentalno-przyrodniczych. Być może mylę się ale chyba w tym całym jury widziałem Rafała Rucińskiego. No cóż Rafał, w standupie i roastach byłeś całkiem niezłym zawodnikiem a tu taki upadek. Tym występem kompletnie zeszmaciłeś się. Nie pozostaje mi nic innego jak zroastowac cię tu i teraz. Twój stary, gdy obejrzał cię w tym szuwaksie, to powiedział: - to jest q...a niemożliwe abym to ja ciebie zrobił, idę wp........ć matce.