Mask Singer. Widzowie JUŻ WIEDZĄ, kto kryje się w przebraniach Ważki, Deszczu, Bociana i Koguta

Do tej pory w wyniku eliminacji w "Mask Singer" swoje przebrania zdjęli już Mateusz Banasiuk, Stefano Terrazzino, Grzegorz Skawiński oraz Daria Ładocha. Prezenterka i amatorka kulinariów pożegnała się z show w czwartym odcinku, po przegranym starciu z Ważką. Uczestniczka występująca w kostiumie owada już dwukrotnie miała okazję zaprezentować się na scenie show - śpiewając "Shake it off" Taylor Swift, "Conga" Glorii Estefan oraz utwór "River" Bishop Briggs. Wśród widzów programu nie brakuje teorii, kto kryje się pod maską Ważki. Wielu jest na przykład przekonanych, że w skrzydlatego owada wciela się... Barbara Kurdej-Szatan .

W programie już sama Joanna Trzepiecińska zauważyła, że Bolko i Pasieka to wyspy położone na Odrze, nieopodal Opola - gdzie urodziła się Kurdej-Szatan. Z ust Ważki padła także wzmianka o "podglądaniu nie byle kogo", co mogło być nawiązaniem do słynnego festiwalu w Opolu. Jeśli chodzi o wspomniany przez Ważkę "krzyżyk", widzowie przypominali, że Basia lata temu brała udział w "X Factorze" razem z grupą Soul City. Idąc tym tropem, słowa o tym, że "czasami wystarczy się nie odzywać", mogłyby nawiązywać do niedawnej afery ze słowami Kurdej-Szatan na temat Straży Granicznej.