"Mask Singer". Kto może kryć się w przebraniach Kota, Róży czy Prysznica? Widzowie mają już SWOJE TYPY

karmela 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Obstawiam, ze to program dla półmózgów. Obejrzałam 1 odcinek żeby mieć pojęcie - i serio nie wiem po co się takie coś produkuje. A dobór jury to już w ogóle kosmos - ta Brzydula jest nie do zniesienia z tymi wrzaskami na siłę. Wojewódzki nieśmieszny od lat i lansujący siebie. I ta biedula Trzepiecińska która jest intelektualnie i artystycznie lata świetlne od tych ameb jak coś powie to oni nie rozumieją i czuje się ten dystans