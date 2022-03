Widzowie "Mask Singer" W SZOKU po ujawnieniu kolejnej gwiazdy: "OPADŁA MI SZCZĘKA"

Pepa 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Program jest ok, ale powinna odpadac nie ta osoba, ktora sie najmniej pidobała, tylko ta, która była najtrafniej typowana. Skawińskiego nikr chyba nie typował - nie powinien odpaść. Za to wszyscy typują Qczaja jako prysznic. Jeśli to faktycznie on, to on powinien odpasc jako "zdemaskowany". Więc zasady są do bani.