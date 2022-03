"Mask Singer". Tożsamość kolejnej gwiazdy ujawniona. Widzowie nie są zaskoczeni: "Jak jurorzy mogli jej nie rozpoznać?!"

Anka 27 min. temu zgłoś do moderacji 178 3 Odpowiedz

Jak ostatnio przeglądałam Pudelka, to ze zdziwieniem stwierdziłam że nie znam większości osób, o których się pisze na tym portalu. Pomyślałam, że widocznie jestem już bardzo stara i nie ogarniam, ale jak przescrollowałam najnowsze artykuły i zobaczyłam co sobą reprezentują ich bohaterowie, to uznałam że jednak wszystko ze mną w porządku, a to że nie wiem kim są owi "celebryci" to tylko dobrze o mnie świadczy...