"Mask Singer". Widzowie ZACHWYCENI zwyciężczynią pierwszego sezonu: "W końcu ją doceniono, bo nikt nie wiedział, że TO ONA"

No i stało się. Po dziewięciu długich tygodniach nareszcie dotarliśmy do wielkiego finału polskiej edycji Mask Singer . Już od pierwszego odcinka program wzbudzał skrajne emocje. Z krytyką mierzyli się przede wszystkim jurorzy show.

W ostatnią sobotę oficjalnie poznaliśmy już zwycięzcę pierwszego sezonu. Złota Maska powędrowała do Deszczu, którym okazała się być Natasza Urbańska . Wnioskując po komentarzach widzów po odcinku, śmiało można stwierdzić, że większość internautów uważa taki wybór za słuszny. Urbańska obsypywana jest komplementami za niezaprzeczalny talent i profesjonalizm. Widowni nie umknęło jednak, że gwieździe udało się przerwać swoją złą passę przegranych w programach rozrywkowych, dopiero gdy zdecydowała się ukryć swoją tożsamość .

Brała udział w tylu programach i w końcu ją doceniono, bo mało kto wiedział, że to ona . Nie lubię jej, ale show zrobić potrafi. Należała się wygrana. "Purple Rain" w jej wykonaniu to mistrzostwo.

Musiała się ukryć pod maską, żeby wygrać, bo nikt za nią nie przepada. W końcu wygrała jakiś program (pod ukryciem). Szczerze, to ujawniły ją jej gesty. Takie same, jak w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda o wielkich możliwościach i talentach, ale za bardzo gra .

W następnej edycji niech jury sobie chociaż jaj nie robi i chociaż niech udaje, że typuje . Od połowy sezonu było wiadomo, że to Natasza, a oni robili z siebie idiotów i nikt nawet nie typował jej.

Przez cały program jury nie miało pojęcia, kto to i nagle ostatni typ wszyscy: "TO NATASZA URBAŃSKA". Już dawno pewnie to ogarnęli, tylko produkcja kazała dawać specjalne inne typy, żeby było jakieś show. Dramat - czytamy w komentarzach na Facebooku i Instagramie.