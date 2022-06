Mata oskarżony o posiadanie narkotyków. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności!

WeedMamma 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Trzeba ograniczyć dostęp młodych do alko a nie robić szopki w sądach za 1,5g…a weed zalegalizować i będzie sie kasa zgadzać …. No, ale przecież lepiej sie steruje społeczeństwem z pełnym dostępem do oglupiajcego alko…