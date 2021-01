Mateusz "Big Boy" Borkowski z "Gogglebox" wytatuował sobie imię NOWEJ DZIEWCZYNY?! "Karolina, my darling"

Jak można wywnioskować z tego, co opublikowało na InstaStories ulubione studio tatuażu Borkowskiego, oznaczając Pudelka , celebryta postanowił po raz kolejny przyozdobić tuszem odchudzone ciało. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że sprezentował sobie napis, sugerujący, że w jego życiu pojawiła się... nowa kobieta. Przypominamy, że w sierpniu 2019 roku "Big Boy" rozstał się z Sandrą , u boku której planował przed laty przyszłość.

Jeśli wierzyć temu, co widzimy w mediach społecznościowych mężczyzny, zdecydował się na osobliwy napis... "Karolina, my darling. I love you, only you".