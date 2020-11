Stifler zrobił sobie tatuaże... NA TWARZY! (FOTO)

Pierwszy raz o Stiflerze można było usłyszeć w 2015 roku, gdy żądny sławy aspirujący wówczas patocelebryta dołączył do obsady budzącego niemałe kontrowersje programu Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy. Po latach można śmiało przyznać, że był to jeden z barwniejszych uczestników programu, który podczas realizacji show kompletnie nie przejmował się obecnością kamer, paradując nago w klubie czy uprawiając seks z przypadkowo spotkanymi kobietami.

Po kilku sezonach Stifi postanowił odmienić jednak swoje życie i zrezygnować z wlewania w siebie kolejnych hektolitrów alkoholu, by w pełni poświęcić się... pracy nad własnym ciałem. Tym samym odszedł w Warsaw Shore, by zrobić "formę życia", a następnie zawalczyć z Popkiem na Fame MMA. Niestety, to akurat nie do końca mu się udało...