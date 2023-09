Mateusz Borek pochwalił się rodzinnym zdjęciem z nastoletnim synem i PIĘKNĄ ŻONĄ. "Reset, spokój, oddech" (FOTO)

PiękneDxieci 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Piekna kobieta,co ona robi z takim hhhh…..🤨Ja też popełniłam mezalians estetyczny,a teraz przytyłam 15 kg … i to się wyrównuje Mój mąż zmężniał ,ciacho 195cm wzrostu,teraz to on miodzio…