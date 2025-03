Mateusz Damięcki załatwia sprawy na mieście i wozi się Mercedesem za ponad 700 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Mateuszowi Damięckiemu nie brakuje sukcesów zawodowych. 43-latka można oglądać zarówno na ekranach kin, jak i na deskach między innymi warszawskiego Teatru 6.piętro. Z zasady aktor stara się chronić swoją prywatność i bliskich. W grudniu zrobił wyjątek i zasiadł na kanapie śniadaniówki, żeby opowiedzieć o relacji z synami. Przy okazji poruszył też temat żony, Pauliny Andrzejewskiej, sugerując, że przechodzą kryzys . Wygląda jednak na to, że para wyszła z niego obronną ręką, bo kilka dni temu razem z ukochaną ogrzewali się w blasku fleszy na premierze spektaklu.

Teraz Mateusz Damięcki natknął się w Warszawie na paparazzi, a szczególną uwagę przyciągnął jego samochód. Aktor wozi się po mieście Mercedesem AMG EQS 53 4MATIC+, którego wartość w podstawowej wersji to 735 tysięcy złotych.

43-latek ubrany w kurtkę w kolorze khaki i kaszkiecie dopasowanym odcieniem do oprawek okularów podszedł do auta, a potem zajrzał do wypełnionego pakunkami bagażnika. Zanim odjechał z miejsca postojowego, skontrolował jeszcze stan lakieru, zerkając na drzwi. Być może w obawie, że kierowca zaparkowanego obok samochodu uszkodził jego cacko. I pomknął swoją białą strzałą.