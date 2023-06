Mateusz Morawiecki komentuje śmierć 27-letniej Anastazji. Zapowiada zdecydowane kroki

Luiza 2 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Prawda że taka że nawet jeśli Anastazja by była nago to nikt nie prawa ja tknąć … ale pójście na drinka w towarzystwie 5 nieznanych mezczn jest wysoko niedopowiedziane - musimy przewidywać takie sytuacje i być ostrożnym -mówię to jako kobieta … 2. Wywody mlynarskiej są szkodliwe , Jeśli mlynarska nie widzi zwiazku z pochodzeniem oprawców to niech się puknie w głowę .. to byli nielegalni imigranci … jeśli mlynarska i szatanowa chcą to niech sobie przyjmują się siebie do domu ale ja podziękuje ich w naszym kraju … gdy byłam na bliskim wschodzie to musiałam wszędzie nosił hijab bo tak się bałam … dla nich kobieta która nie ma męża i wychodzi sama albo jest trochę odkryta to twór bezwartościowy który można zgwałcić … dlatego ja mówię nie nielegalnym imigranta…