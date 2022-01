Matka Dariusza Opozdy BRONI wypowiedzianych przez siebie słów: "Wymuszone TECHNIKAMI MANIPULACJI"

Medialny szum wokół dramatycznych wydarzeń w rodzinie Joanny Opozdy nie milknie. Przypomnijmy: jak donosi aktorka i jej mąż, Antoni Królikowski, ich rodzina od jakiegoś czasu była napiętych stosunkach z ojcem Joanny, Dariuszem Opozdą. Do eskalacji konfliktu doszło kilka dni temu, kiedy to mężczyzna strzelił z broni palnej do byłej żony, córki i zięcia, kiedy ci chcieli wejść do zajętego przez niego mieszkania w Busku-Zdroju. Świadkiem wydarzeń była matka Dariusza Opozdy, która skomentowała je słowami "szkoda, że nie trafił".