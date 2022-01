Dariusz Opozda POZYWA Antka Królikowskiego!

Wciąż nie milkną echa afery z udziałem Dariusza Opozdy. Przypomnijmy, że w miniony weekend ojciec Joanny Opozdy strzelał w stronę swojej żony, córki i Antka Królikowskiego, którzy próbowali dostać się do domu w Busku-Zdroju. Całe zajście zostało uwiecznione i opublikowane w sieci przez zszokowanego zachowaniem teścia Królikowskiego. Wydarzenia wstrząsnęły również ciężarną Joanną Opozdą, która przez stres trafiła nawet do szpitala.

Ostatnie wydarzenia w rodzinie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego odbiły się szerokim echem w mediach. Zajście skomentował nawet antyterrorysta Jerzy Dziewulski. W rozmowie z Super Expressem Dziewulski podkreślił, że choć na użytą przez Dariusza Opozdę broń czarnoprochową nie jest wymagane pozwolenie, wciąż może ona śmiertelnie ranić. Jak dodał, wielu posiadaczy wspomnianej broni nie wie, jak prawidłowo z niej korzystać - a z pewnością nie jest to dozwolone we wnętrzu domu.

Jest to poważna sprawa, bowiem właściciel tej broni najpierw słownie straszył, groził, a następnie spełnił swoją groźbę, czyli oddał strzał. W mojej ocenie to powinno być przedstawienie zarzutu o usiłowanie zabójstwa. Było to świadome działanie przestępcze. To nie był przypadkowy strzał. To był strzał, który miał na celu określone konsekwencje - dodał.