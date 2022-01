Dariusz Opozda odpowiada na oskarżenia Antka Królikowskiego. Twierdzi, że TO ON był celem ataku: "BRONIŁEM SWOJEGO ŻYCIA"

Olga 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jaka to jest patologia..to jest po prostu szok.Czemu oni wywlekają wszystko do tego internetu ,ta kobieta jest w ciąży a ma tyle stresu że to dziecko jak się urodzi to będzie CUD!! Ten jej mąż to też niezły gagadek zamiast po prostu załatwić wszystko po cichu to wrzuca jakieś nagranie do internetu ja się pytam po co ? Chcę się tłumaczyć obcym ludziom których nie zna ? Ze swojej prywatnej sprawy ? To jest trochę bezsensu..to że jest figura publiczna ,nie oznacza że musi wiecznie wywlekać wszystko do internetu..jednak ten Królikowski nic się nie zmienił i nie zmieni,życzę im szczęścia ale z taką rodzina będzie ciężko