Matka Iwony Wieczorek otrzymywała TAJEMNICZE SMS-y po zaginięciu córki. Ujawniono ich treść

Ndns 9 min. temu

Prawda taka ze jak młoda dziewczyna 19l zadaje się z gangsterami i podejrzanymi typami którzy chleją ćpają kradną wymuszają w zatoce sztuki to sory ale coś jest z nią nie tak- normalni ludzie trzymają się z daleka od takiego towarzystwa Także powinna być świadoma ze skoro wchodzi w taki światek to różnie może być A to ze się z nimi zadawała to wiedza wszyscy Myślicie ze co oni w zatoce robili ? Ćpali rualii, i wsZystjo co najgorsze - to jest miejsce dla 19 łatki ? Moja córka ma 17 lat i nie pozwoliłabym nawet żeby miała chłopaka lat 19-20 np a co dopieto żeby chodziła w takie miejsca Jak się igra z ogniem można się poparzyć p