Przyjaźń Krzysztofa Rutkowskiego z policją pod lupą dziennikarzy. Wspomniano o sprawie Iwony Wieczorek

Widziałem w aktach sprawy, że Krzysztof Rutkowski podał kiedyś informację o doniesieniu na temat Iwony ze Szwecji, a potem w zeznaniu się z tego wycofał, mówiąc, że była to taka podpucha dla mediów. Media nie zawsze kierują swoją uwagę na właściwe tropy - podsumował w rozmowie z kobiecym działem portalu Gazeta.pl.

Kontakty Rutkowskiego z policją pod lupą. Chodzi o sprawę Iwony Wieczorek

Udział Krzysztofa Rutkowskiego w śledztwie do dziś budzi wiele wątpliwości, a Podolski nie jest pierwszym, który wypowiedział się krytycznie o jego działaniach. Teraz dziennikarka portalu i.pl postanowiła przyjrzeć się innej sprawie, która może mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek . Mowa o prywatnych kontaktach "detektywa bez licencji" z policją, którymi sam się zresztą chwalił.

Gabriela Jatkowska ze wspomnianego serwisu pochyliła się nad znajomością Rutkowskiego m.in. z rzecznikiem KGP Mariuszem Ciarką. Ten jakiś czas temu ogłaszał, jakoby śledztwo w sprawie Wieczorek miało zakończyć się jeszcze w 2021 roku, co, jak wiadomo, ostatecznie nie nastąpiło. Autorka artykułu wskazuje, że ich prywatne relacje budzą dziś sporo wątpliwości.

Jak się ma jego znajomość z Rutkowskim do pełnionej przez siebie funkcji rzecznika policji? Na ile można sobie pozwolić w trakcie takich prywatnych spotkań przy wódeczce, a gdzie dobro i tajemnice śledztwa? - stawia pytania dziennikarka.

Krzysztof Rutkowski zaprzecza, jakoby przyjaźnił się z policjantami

Sam Krzysztof, o czym napisano w artykule, miał potem zaprzeczać, jakoby miał z policjantami bliskie relacje, a "nawet jeśli rozmawiał, to może z bratem Makosia". Dziennikarka wyklucza jednak taką opcję.

"Ja nawet nie wiem, czym się Makoś zajmuje" - twierdzi dziś Rutkowski. I zaprzecza jakimkolwiek rozmowom o charakterze zawodowym. A także prywatnym. Zapewnia, że na tematy zawodowe z Makosiem nie rozmawiał nigdy, na wódkę z nim nie chodził. "Jeżeli chcesz opluwać chłopa, to zaskarżymy cię do sądu, i ja i on" - rzuca w rozmowie Rutkowski. I dodaje, że zezna przed sądem, że nie rozmawiał z żadnym Makosiem.